Serie C | Livorno-Carpi le probabili formazioni Venturato | Partita chiave per il finale di stagione

Il Livorno affronta il Carpi in una partita importante per la corsa alla salvezza, con il tecnico Venturato che definisce l'incontro come una sfida chiave per il finale di stagione. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la posizione in classifica, mentre il Livorno, dopo aver raccolto due punti nelle ultime tre gare, si trova nella parte destra della classifica e vuole chiudere il discorso salvezza.

Gli amaranto, dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime tre gare, vogliono tornare alla vittoria. Recuperato Di Carmine, che dovrebbe partire dalla panchina I due punti raccolti nelle ultime tre partite hanno rallentato la marcia del Livorno, tornato nella parte destra della classifica e ancora chiamato a chiudere il discorso salvezza. E l'occasione giusta, in questo senso, potrebbe arrivare dalla gara contro il Carpi, in programma sabato 14 marzo alle 17.30 all'Armando Picchi: conquistare l'intera posta in palio, infatti, permetterebbe a Dionisi e compagni (attesi da un calendario non semplice nelle prossime settimane) di compiere un enorme passo in avanti verso il mantenimento della categoria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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