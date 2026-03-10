Il Grifo ottiene una vittoria importante grazie alla doppietta di Montevago, che permette alla squadra di respirare in campionato. Il Pontedera viene sconfitto, mentre i biancorossi si allontanano dalla zona dei play out. Giovanni Tedesco aveva stabilito il 9 marzo come una data decisiva per il prosieguo della stagione.

Ci sono date che non si dimenticano: Giovanni Tedesco aveva fissato nel 9 marzo una data spartiacque. E il 9 marzo il Perugia è salvo grazie alla doppietta di Montevago che regala tre punti fondamentali al Grifo contro il Pontedera dell’ex Braglia, il tecnico che lo lasciava in panchina sia a Gubbio che a Perugia. Giovanni Tedesco si prende gli abbracci dei giocatori e i cori della sua Curva. Ha superato la tempesta con sei punti in una manciata di giorni. Deve solo limare qualcosa: i gol nel recupero arrivati sia con il Livorno che con il Pontedera. È il primo successo del 2026 al Curi, è la seconda vittoria consecutiva, la prima del girone di ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La doppietta di Montevago fa respirare il Grifo. Pontedera ko, biancorossi fuori dai play out

Articoli correlati

Perugia-Pontedera 2-1: doppietta di Montevago, nel recupero il colpo di testa di SapolaPerugia, 9 marzo 2026 – Una doppietta di Montevago (un gol per tempo, entrambi di testa) consente al Perugia di regolare 2-1 il Pontedera e di uscire...

Calcio serie C, il Grifo spera di contare su Montevago e Tozzuolo. Mercato, Stramaccioni in corsia di sorpasso?Il classe 2001 assisiate ha rescisso con il Trapani: gli uomini mercato del Grifo potrebbero affondare il colpo da un momento all'altro dato che può...

Altri aggiornamenti su La doppietta di Montevago fa respirare...

Temi più discussi: Perugia-Pontedera 2-1: doppietta di Montevago, nel recupero il colpo di testa di Sapola; Grifo, altra vittoria: una doppietta di Montevago stende il Pontedera; Perugia, la doppietta di Montevago stende il Pontedera; Calcio serie C, doppio Montevago stende il Pontedera: il Perugia vince per 2-1 il posticipo del Curi.

Perugia-Pontedera 2-1: doppietta di Montevago, nel recupero il colpo di testa di SapolaLa squadra di Tedesco, alla seconda vittoria di fila, ha colpito alla mezzora di gioco e si è ripetuta nel finale della ripresa ... lanazione.it

DIRETTA/ Perugia Pontedera (risultato finale 2-1): doppietta di Montevago! (9 marzo 2026)Diretta Perugia Pontedera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Curi per il trentunesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone C). ilsussidiario.net

#Perugia- #Pontedera, #Montevago schianta i toscani. Il Grifo ora vede la salvezza x.com

Super Montevago stende il Pontedera (2-0) | Pagelle http://ow.ly/wLco106vCB8 #tuttoggi #Perugia #Sport - facebook.com facebook