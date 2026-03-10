La doppietta di Montevago fa respirare il Grifo Pontedera ko biancorossi fuori dai play out
Il Grifo ottiene una vittoria importante grazie alla doppietta di Montevago, che permette alla squadra di respirare in campionato. Il Pontedera viene sconfitto, mentre i biancorossi si allontanano dalla zona dei play out. Giovanni Tedesco aveva stabilito il 9 marzo come una data decisiva per il prosieguo della stagione.
Ci sono date che non si dimenticano: Giovanni Tedesco aveva fissato nel 9 marzo una data spartiacque. E il 9 marzo il Perugia è salvo grazie alla doppietta di Montevago che regala tre punti fondamentali al Grifo contro il Pontedera dell’ex Braglia, il tecnico che lo lasciava in panchina sia a Gubbio che a Perugia. Giovanni Tedesco si prende gli abbracci dei giocatori e i cori della sua Curva. Ha superato la tempesta con sei punti in una manciata di giorni. Deve solo limare qualcosa: i gol nel recupero arrivati sia con il Livorno che con il Pontedera. È il primo successo del 2026 al Curi, è la seconda vittoria consecutiva, la prima del girone di ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
