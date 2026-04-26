Polizia ' presto per il movente aggressore alloggiava nell' hotel del gala'

Il capo della polizia di Washington ha dichiarato che al momento non si può ancora determinare quale fosse la motivazione dell'aggressore e né chi fosse il suo obiettivo. Ha anche precisato che l'aggressore soggiornava in un hotel vicino al luogo del gala. La polizia sta indagando sui dettagli dell'evento, ma non sono ancora stati forniti ulteriori chiarimenti sui possibili motivi o sulle persone coinvolte.

Il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, ha riferito che è presto per stabilire quale fosse "la motivazione dell'aggressore" e per dire chi intendesse colpire. Carroll ha riferito che gli investigatori ritengono che il sospettato alloggiasse presso l'hotel, il Washington Hilton, e che sia stato proprio questo a consentirgli di accedervi in occasione del gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Carroll ha aggiunto che il sospettato è stato condotto in ospedale per essere sottoposto a "controlli", ma che non è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco.🔗 Leggi su Lanazione.it

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