Nelle prime ore del mattino, la polizia ha fatto irruzione in un hotel di Roma, rispondendo a una segnalazione proveniente dalla Germania. L'eurodeputata ha riferito su X di essere stata sottoposta a un controllo preventivo, chiedendole anche informazioni sul corteo previsto nella capitale. La scena si è verificata poche ore prima del corteo No Kings, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'intervento.

A poche ore dal corteo No Kings a Roma scoppia il caso Ilaria Salis. L'eurodeputata Avs denuncia su X di essere stata sottoposta a un controllo preventivo in albergo in vista della manifestazione di oggi. «L’Italia è ormai un regime», scrive Salis che spiega: «Questa mattina la Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del decreto sicurezza. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il governo Meloni al potere.viviamo in uno Stato di polizia», avverte per poi aggiungere: «Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, cosa è successo? Il blitz della polizia nell'hotel a Roma e la segnalazione dalla Germania, Salis: «Arrivati all'alba, mi hanno chiesto del corteo»

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