Polizia locale fuori dall’Unione L’opposizione | Flop politico

La polizia locale ha deciso di lasciare l’Unione, una scelta che ha sorpreso molti, anche se alcuni la considerano positiva. L’opposizione ha commentato l’accaduto definendolo un fallimento politico. La decisione è stata annunciata recentemente e ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli altri rappresentanti politici. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni dietro questa scelta o sui possibili sviluppi futuri.

"Un passo indietro che suscita stupore, ma che accogliamo comunque con favore. Tuttavia, questa scelta da sola non è sufficiente: è indispensabile affrontare in modo strutturale la questione del personale di polizia locale, oggi chiaramente insufficiente rispetto alle esigenze di un territorio complesso come quello di Valsamoggia". Queste le parole di Gabriele Ottomaniello, capogruppo di Fratelli d’Italia, in merito al punto che sarà discusso nel prossimo consiglio comunale, relativo al recesso del Comune dalla convenzione tra l’Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia per la gestione delle funzioni amministrative della polizia locale. "In...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale fuori dall’Unione. L’opposizione: "Flop politico" Notizie correlate Polizia locale Unione dei Comuni. Sicurezza, arrivano i rinforziSicurezza, la Polizia locale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana "porta a casa" un bando regionale, in arrivo un nuovo automezzo per pattugliamento... Unione del Sorbara, sequestro di hashish della polizia localeControlli mirati in parchi e aree pubbliche, con il supporto dell’unità cinofila e momenti educativi rivolti agli alunni delle scuole primarie di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fuori dal giro, emozione e impegno nell'evento organizzato per le scuole dalla Polizia locale contro le droghe; Polizia locale fuori dall’Unione. L’opposizione: Flop politico; Nei panni della polizia locale: a Como per la prima volta i ragazzi in servizio vero per una settimana; Fuori servizio ma pronti a intervenire: due agenti della Polizia locale di Parma bloccano topo d'auto seriale. Polizia locale fuori dall’Unione. L’opposizione: Flop politicoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Fuori servizio ma pronti a intervenire: due agenti della Polizia locale di Parma bloccano topo d'auto serialeLo vedono correre, intuiscono che qualcosa non va e lo fermano in pochi istanti: due agenti della Polizia locale di Parma, fuori servizio, hanno intercettato e bloccato un uomo in fuga, facendo scatta ... gazzettadiparma.it Incidente su viale Europa a Bari. Polizia locale sul posto. - facebook.com facebook RT @CislNazionale: #DanielaFumarola al convegno Cisl Fp sulla riforma della Polizia Locale: «Se la sicurezza è davvero integrata, se è davv… x.com