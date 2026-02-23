Unione del Sorbara sequestro di hashish della polizia locale

La polizia locale di Sassuolo ha sequestrato hashish nell’Unione del Sorbara mercoledì pomeriggio, a causa di un controllo mirato svolto con il supporto dei cani antidroga. Gli agenti hanno perlustrato diverse zone del territorio per individuare eventuali sostanze illegali. L’operazione si è concentrata su punti di possibile traffico di droga e ha portato al ritrovamento di un quantitativo di stupefacente. L’attività prosegue con ulteriori verifiche in tutta l’area.

Controlli mirati in parchi e aree pubbliche, con il supporto dell'unità cinofila e momenti educativi rivolti agli alunni delle scuole primarie di Ravarino Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 18 febbraio, nel corso di un servizio dedicato alla ricerca di sostanze stupefacenti svolto congiuntamente al nucleo cinofili della polizia locale di Sassuolo, gli operatori hanno effettuato un'attività di controllo mirata in diverse aree del territorio dell'Unione, con particolare attenzione ai parchi pubblici e ai luoghi di aggregazione.Durante la perlustrazione di un'area verde pubblica, in prossimità di plessi scolastici, a seguito della segnalazione del cane antidroga, veniva rinvenuta, alla base di un albero, una massa compatta di sostanza resinosa di colore marrone.