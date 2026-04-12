Politica in lutto è morto l' ex assessore D' Angelo

La politica di Carinaro si stringe intorno alla famiglia di Nicola D’Angelo, ex assessore del comune dell’agro aversano, venuto a mancare nelle ultime ore. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali istituzionali, senza dettagli aggiuntivi sulla causa del decesso. La scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra i rappresentanti locali e la comunità.

La politica di Carinaro è in lutto per la scomparsa di Nicola D’Angelo, ex assessore della città dell’agro aversano.Originario di Aversa si era trasferito a Carinaro diventando un riferimento per l’area est del paese. Amico inseparabile dell’ex sindaco Massimo Comparone che nella consiliatura.🔗 Leggi su Casertanews.it Politica in lutto, è morto l'ex assessore Alfio Gambuti: "Uomo di visione e grande pragmatismo"Il cordoglio del Pd di Coriano: "Un uomo di grande dedizione istituzionale che ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato" Se ne...