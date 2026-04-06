Politica in lutto è morto l' ex assessore Alfio Gambuti | Uomo di visione e grande pragmatismo

L'ex assessore Alfio Gambuti, figura di spicco nella scena politica e amministrativa di Coriano, è scomparso all'età di 74 anni. Nel corso della sua carriera ha contribuito in modo attivo alla vita pubblica locale, lasciando un segno nel panorama politico della zona. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e i cittadini, che ricordano la sua presenza come un punto di riferimento.

Il cordoglio del Pd di Coriano: "Un uomo di grande dedizione istituzionale che ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato" Se ne è andato, a 74 anni, Alfio Gambuti protagonista instancabile della vita politica e amministrativa di Coriano. A dargli addio è il Partito Democratico di Coriano: "Uomo di visione e grande pragmatismo, ha legato il suo nome alle trasformazioni più significative del nostro territorio. Nominato assessore all'Urbanistica nel 1990 sotto la giunta Girolomini, contribuì a portare a compimento l'approvazione definitiva del PRG nel 1991, gestendo con fermezza fasi complesse della vita cittadina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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