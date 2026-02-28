Furgone si ribalta dopo lo scontro con un’auto a Verona

Nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, all’incrocio tra via Torricelli e via Salisburgo a Verona, un furgone si è ribaltato dopo aver avuto uno scontro con un’auto. L’incidente ha coinvolto due veicoli e si è verificato in zona centrale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio all'incrocio tra via Torricelli e via Salisburgo, a Verona. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone e un'Opel sono entrati in collisione. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, a seguito dell'urto il.