Policoro | scontro auto-furgone morto 35enne In serata

Da noinotizie.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, in via del Lido a Policoro, si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e un furgone. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Un uomo di 35 anni, che si trovava nell'auto coinvolta, è deceduto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

In serata il sinistro per cause da dettagliare. In un tratto di via del Lido, territorio di Policoro, si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone. Nell’incidente è morto un 35enne che risiedeva nel paese del materano.         L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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