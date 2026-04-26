Policoro | scontro auto-furgone morto 35enne In serata

Nella serata di oggi, in via del Lido a Policoro, si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e un furgone. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Un uomo di 35 anni, che si trovava nell'auto coinvolta, è deceduto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

In serata il sinistro per cause da dettagliare. In un tratto di via del Lido, territorio di Policoro, si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone. Nell’incidente è morto un 35enne che risiedeva nel paese del materano. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Policoro: scontro auto-furgone, morto 35enne In serata Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Roma: scontro tra auto e furgone, morto 87enne Leggi anche: Drammatico scontro tra auto e furgone alle prime luci del giorno: un morto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Policoro, scontro auto-furgone: un morto e un ferito grave; Policoro: scontro auto-furgone, morto 35enne; Scontro tra auto e furgone nel materano, muore Giambattista Mele, 35 anni; Policoro, incidente mortale in via Lido: vittima un 35enne. Policoro: scontro auto-furgone, morto 35enne In serataIn serata il sinistro per cause da dettagliare. In un tratto di via del Lido, territorio di Policoro, si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone. Nell’incidente è morto un 35enne che ... noinotizie.it Policoro, incidente mortale in via Lido: vittima un 35ennePOLICORO (MT) – Tragico incidente stradale in serata a Policoro, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un’auto e un furgone. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 20 al ... ivl24.it Policoro, incidente in via Lido: perde la vita un 35enne - facebook.com facebook CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA MARRESE: “PRECISAZIONI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLO ZUCCHERIFICIO DI POLICORO” x.com