Drammatico scontro tra auto e furgone alle prime luci del giorno | un morto

Nella mattinata di martedì, alle prime luci del giorno, si è verificato un incidente nel Veronese, precisamente nella zona di Vigasio. Secondo le prime informazioni, intorno alle 7, un’auto e un furgone sono entrati in collisione. La dinamica dell’incidente non è ancora completamente chiarita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo si è registrato il decesso di una persona.

L'incidente ha avuto luogo nella zona di Vigasio, nelle prime ore di martedì. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, ma per il ferito non c'è stato niente da fare Secondo le prime informazioni apprese, intorno alle ore 7, nella zona di Vigasio, si sarebbero scontrate un'auto ed un furgone, con una dinamica ancora da appurare. Una volta ricevuto l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica per prestare soccorso alle persone coinvolte: per una però non c'è stato niente da fare ed è deceduta per le conseguenze del sinistro. VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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TRAGEDIA A SOVICILLE, 47ENNE PERDE LA VITA NELLO SCONTRO AUTO -MOTODrammatico incidente stradale nel lunedì di Pasquetta. Il 118, alle ore 18:44, è intervenuto dopo lo scontro tra un'auto e una moto nel comune di Sovicille sulla SP 99. Un uomo di 47 anni è deceduto. oksiena.it

Arrivano i dettagli sul drammatico scontro di ieri in cui ha perso la vita un bambino di 8 anni - facebook.com facebook