Lunedì scorso, ricorda Palagi, il consiglio comunale “ha approvato all’unanimità la mozione da noi proposta che impegna la sindaca e la giunta a confrontarsi con questura e pefettura per impedire che sul territorio cittadino si verifichino episodi contrari ai principi costituzionali, ledendo l’onorabilità di una città Medaglia d’oro al valor militare per il ruolo avuto nella Resistenza. Quel voto, unanime per tutti i gruppi presenti (con l’eccezione di un consigliere, vicino a Casaggì), a che è servito se Palazzo Vecchio dimostra di non voler avere contezza di quanto avviene in un proprio spazio, quale è il cimitero di Trespiano?”. E ancora: “Ogni manifestazione pubblica di questo tipo richiede un preavviso alle autorità competenti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Polemica su ricordo “franchi tiratori” il 25 aprile a Trespiano. Palagi: “Ne chiederò conto alla sindaca”

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Polemica sulla tomba a Trespiano. Il Comune: "Rispettata la legge"Il Comune interviene sulla vicenda della tomba spianata nel cimitero di Trespiano, denunciata da un’anziana e da sua figlia.