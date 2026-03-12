Polemica sulla tomba a Trespiano Il Comune | Rispettata la legge

Il Comune di Firenze ha risposto alla denuncia di un’anziana e di sua figlia riguardo alla rimozione di una tomba nel cimitero di Trespiano. La vicenda ha suscitato polemiche dopo che le due donne hanno segnalato che la loro tomba era stata spianata senza preavviso. Il Comune afferma che in questa operazione sono state rispettate tutte le norme di legge.

Il Comune interviene sulla vicenda della tomba spianata nel cimitero di Trespiano, denunciata da un'anziana e da sua figlia. Da Palazzo Vecchio precisano che l'esumazione del defunto è già programmata per il prossimo 17 marzo e che verrà effettuata alla presenza dei familiari, come previsto dalle procedure. L'amministrazione spiega che l'operazione rientra nel normale ciclo di rotazione delle sepolture a terra, disciplinato sia dalla normativa nazionale sia dal regolamento comunale di polizia mortuaria. In particolare, il riferimento è al Dpr 285 del 1990, secondo cui le esumazioni devono essere effettuate dopo almeno dieci anni dalla sepoltura.