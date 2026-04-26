Pokémon | arriva Ascesa Eroica ecco i prezzi e le nuove Megaevoluzione

Il 24 aprile 2026 arriveranno in Italia le nuove confezioni di Pokémon chiamate Ascesa Eroica, lanciate da Gedis. Questi prodotti, disponibili a prezzi di 24,90 e 36 euro, introducono le nuove Megaevoluzioni e modificano le strategie di gioco nel mondo dei Pokémon. La novità riguarda sia il contenuto che le modalità di competizione, con un focus particolare sulle evoluzioni e le strategie competitive.

? Cosa sapere Gedis lancia le nuove confezioni Megaevoluzione Ascesa Eroica il 24 aprile 2026.. I nuovi prodotti da 24,90 e 36 euro cambiano le strategie competitive Pokémon.. Il 24 aprile 2026 approdano sugli scaffali le nuove confezioni di buste di Megaevoluzione – Ascesa Eroica, con prezzi e contenuti definiti per i collezionisti del GCC Pokémon. Gedis ha fornito i dettagli operativi relativi al lancio di aprile, confermando che le buste dell’espansione Ascesa Eroica saranno disponibili venerdì 24 aprile. Ogni pacchetto dedicato alla Megaevoluzione avrà un costo di 36 euro e includerà 6 buste dell’espansione, oltre a una rivista e un gadget per arricchire l’acquisto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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