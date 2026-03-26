Pokémon Megaevoluzione – Equilibrio Perfetto la nuova espansione

È stata annunciata la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, intitolata Equilibrio Perfetto. Si tratta del quarto capitolo della serie dedicata alle Megaevoluzioni, che introduce nuove carte e meccaniche legate a questa evoluzione. L’uscita segue il percorso di aggiornamento del gioco, con l’obiettivo di ampliare le opzioni strategiche e il coinvolgimento dei giocatori.

(Adnkronos) – Il percorso narrativo e tecnico del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon prosegue la sua evoluzione con il lancio di Equilibrio Perfetto, quarto capitolo della serie dedicata al ritorno delle Megaevoluzioni. Dopo aver esplorato le dinamiche di Fiamme Spettrali e Ascesa Eroica, il nuovo set sposta l'attenzione sul concetto di stabilità ecologica, mettendo al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati GCC Pokémon, è stata annunciata la nuova espansione “Caos Nascente” nella serie MegaevoluzioneIl Gioco di Carte Collezionabili Pokémon continua ad espandersi e ha appena annunciato ufficialmente una nuova importante aggiunta alla serie... GCC Pokémon: debutta l’espansione Megaevoluzione – Ascesa Eroica(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio globale di Megaevoluzione – Ascesa Eroica. PRERELEASE di Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto #invited #perte #pokemon Approfondimenti e contenuti su Pokémon Megaevoluzione Temi più discussi: Pokémon, in arrivo la nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto per il gioco di carte collezionabili; Strategie dei mazzi per il Pass lotta dell’espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto del GCC Pokémon; Equilibrio perfetto, arriva una nuova espansione del GCC Pokémon; Amazon: ci sono i preorder dei nuovi box carte Pokémon Equilibrio Perfetto, ma attenzione. Pokémon GCC Megaevoluzione Equilibrio Perfetto: le prime carte del set tra Mega Starmie, Mega Skarmory e Pokémon-exAbbiamo aperto le prime bustine di Megaevoluzione Equilibrio Perfetto: ecco le carte più interessanti del nuovo set del GCC Pokémon. smartworld.it GCC Pokémon: Megaevoluzione – Equilibrio Perfetto, l’anteprimaSe c’è una parola capace di far battere il cuore a qualsiasi appassionato di GCC Pokémon di lunga data, quella è Megaevoluzione. Un termine che riporta alla ... drcommodore.it AGGIORNAMENTO PREZZI Megaevoluzione - Ascesa Eroica GCC Pokémon: Collezione Pokémon Day 2026 - 34% SCONTO - https://amzlink.to/az0GjqNhb5GTC ETB set Allenatore Fuoriclasse - https://amzlink.to/az06AcglS5gwz Scatola Mega - facebook.com facebook Scatena il caos sui tuoi avversari grazie ai nuovi e potentissimi Pokémon Megaevoluzione, in arrivo con la nuova espansione Megaevoluzione - Caos Nascente, disponibile dal 22 maggio 2026! x.com