Poggibonsi | progetto clima Proposta degli studenti rivolta all’amministrazione

Gli studenti di Poggibonsi hanno presentato una proposta all’amministrazione comunale per valorizzare gli spazi esterni delle scuole, come giardini e orti, trasformandoli in aree di sperimentazione sui cambiamenti climatici. La proposta invita a utilizzare questi ambienti per attività educative e pratiche legate alla tutela ambientale, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità scolastica sul tema.

Valorizzare gli spazi esterni dei plessi – giardini, orti – affinché diventino luoghi di sperimentazione in tema di cambiamenti climatici. È la proposta che arriva direttamente alle istituzioni dagli alunni dell’ Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi, segnatamente dalle classi terza A e G della scuola secondaria di primo grado di Staggia Senese. Un confronto aperto, tra scuola, amministratori, mondo della ricerca, con gli studenti protagonisti di un pomeriggio tra domande e riflessioni. È avvenuto a Poggibonsi, presso Accabì, nell’evento ‘Celebrare la terra con azioni per il clima’, voluto in coincidenza della Giornata della Terra. Sono intervenuti anche gli assessori Elisa Tozzetti e Filippo Giomini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi: progetto clima. Proposta degli studenti rivolta all’amministrazione Notizie correlate La marcia degli studenti riaccende l’allarme clima, 500 i giovani scesi in piazzaUn lungo corteo, compatto e rumoroso, ha attraversato questa mattina il centro di Trento. Crolli, topi e spazi interdetti nelle scuole di Roma. La rivolta degli studenti: "Ora basta"Topi, crolli e aree interdette: dalle scuole superiori di Roma gli studenti segnalano, a cadenza ormai pressoché quotidiana, i problemi strutturali... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Poggibonsi: progetto clima. Proposta degli studenti rivolta all’amministrazione; Giornata della Terra: incontro con gli studenti a Poggibonsi sul Patto per il Clima. Poggibonsi: progetto clima. Proposta degli studenti rivolta all’amministrazioneAll’Accabì l’evento ‘Celebrare la terra con azioni per il clima’, voluto in coincidenza della Giornata della Terra. Confronto aperto e interessante . lanazione.it