Crolli topi e spazi interdetti nelle scuole di Roma La rivolta degli studenti | Ora basta

Da romatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle scuole superiori di Roma sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni delle loro aule. Segnalano topi, crolli e spazi interdetti, e denunciano che i problemi si ripetono ogni giorno senza che nessuno intervenga davvero. La loro richiesta è semplice: vogliono interventi concreti e risolutivi.

Topi, crolli e aree interdette: dalle scuole superiori di Roma gli studenti segnalano, a cadenza ormai pressoché quotidiana, i problemi strutturali che riguardano gli istituti frequentati ogni giorno, chiedendo interventi che siano davvero risolutivi.Lo fanno oggi, mercoledì 4 febbraio, gli.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

