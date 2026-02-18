Milano decide il futuro della piscina Argelati grazie a un investimento da 28 milioni alle idee dei cittadini

Milano ha deciso di rilanciare la piscina Argelati, investendo 28 milioni di euro, dopo che i cittadini hanno proposto idee concrete durante gli incontri pubblici. Mercoledì mattina, l’amministrazione comunale ha avviato il ciclo di incontri per raccogliere suggerimenti e progetti, coinvolgendo direttamente la comunità. Le proposte illustrate spaziano dalla riqualificazione degli spazi alla creazione di nuovi servizi sportivi e sociali. Questo processo mira a trasformare un luogo storico in un centro vivace e funzionale per tutti. La prima fase si conclude con una consultazione aperta ai residenti.

“Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati”. Questo il nome del ciclo di incontri pubblici presentato mercoledì mattina per il rilancio di uno dei luoghi storici dello sport milanese. Sarà un percorso partecipativo che permetterà a cittadini e cittadine, enti e associazioni di contribuire alla progettazione degli spazi e delle attività dello storico centro balneare Argelati, nel cuore dei Navigli. La raccolta di idee e proposte da parte della cittadinanza sarà centrale per definire il perimetro del successivo concorso internazionale di progettazione, con cui verrà individuato il progetto migliore.🔗 Leggi su Milanotoday.it

