Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi 2026

Tadej Pogacar ha vinto anche la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, confermando il suo successo nel ciclismo internazionale. Il ciclista sloveno ha raggiunto il traguardo con un distacco di 14 chilometri dall’arrivo rispetto al francese Seixas, che si trovava in testa prima dell’ultima fase della gara. Questa vittoria rappresenta la sua terza vittoria di un Monumento nel corso di questa stagione e la tredicesima in carriera.

We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. Sign up with just an email address and you get access to this tier instantly. Pay now and you get access to exclusive news and articles for a whole year.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 Tadej Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi #shortvideo #pogacar Notizie correlate Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta voltaIl solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento. Ciclismo, Pogacar vince in solitaria la Liegi-Bastogne-LiegiAGI - Il fuoriclasse sloveno, Tadej Pogacar, ha vinto in solitaria alla Liegi-Bastogne-Liegi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Epico duello Pogacar-Seixas, ma vince lo sloveno! Evenepoel va in fuga e fa 3°: gli highlights; Pogacar e il ciclismo centellinato; Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; La UAE Team Emirates-XRG ufficializza le scelte per la Liegi-Bastogne-Liegi: gregari fidati e uomini di qualità al fianco di Pogacar. Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta voltaIl solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento. Il fuoriclasse ... lapresse.it Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Remco Evenepoel si accontenta: “3° posto miglior risultato possibile, comunque una buona giornata per noi” x.com #Ciclismo Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, per la quarta volta, la terza consecutiva. - facebook.com facebook