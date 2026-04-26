Tadej Pogacar ha conquistato per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, una delle più antiche classiche del calendario ciclistico. La gara si è conclusa con la vittoria dello sloveno, che ha prevalso sugli avversari in un percorso che attraversa le colline del Belgio. La vittoria rappresenta un nuovo successo nel suo palmarès, consolidando la sua presenza tra i principali specialisti delle classiche.

Il solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento. Il fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Emirates con la solita condotta di gara, fatta di strappi continui, ha piegato alla fine con un ultimo affondo sulla Côte de La Redoute e poi sulla Côte de La Roche aux Faucons la resistenza del 19enne francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team, recente vincitore della Freccia Vallone, secondo a +45? di secondi, e il belga Remco Evenepoel della Red Bull Bora Hansgrohe, terzo e che ha regolato un gruppetto di una quindicina di atleti a 1’42”. Per quanto riguarda gli italiani da segnalare l’8° posto per Christian Scaroni (XDS Astana) e 10° per Filippo Zana (Soudal-QuickStep).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta volta

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