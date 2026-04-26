Tadej Pogacar ha vinto in solitaria la 112ª edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando primo dopo aver staccato l’avversario nell’ultima salita. La corsa si è svolta in Belgio e ha visto il ciclista sloveno superare il rivale in una fase finale di gara. Questa vittoria rappresenta il quarto successo per Pogacar alla classica delle Ardenne. La gara si è disputata dopo la delusione di una precedente competizione importante.

LIEGI (BELGIO) - Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo la delusione della Parigi-Roubaix, il fuoriclase sloveno è riuscito a staccare Paul Seixas nell'ultima cote di giornata. Il francese è arrivato poi secondo con 43" di ritardo, terzo classificato il belga Remco Evenepoel. Una caduta nei primi chilometri ha infiammato la corsa spaccando il gruppo in due, con la UAE rimasta dietro e la coppia Evenepoel-Bernal a tirare a tutta insieme ai compagni di squadra per poter mettere in difficoltà lo sloveno. Nonostante il vantaggio conquistato, i due fuggitivi più pericolosi sono stati ripresi a 100 km dal traguardo, sulla Cote de Stockeu il gruppo è ritornato ad essere compatto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pogacar trionfa per la quarta volta alla Liegi-Bastogne-Liegi

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