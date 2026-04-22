Domenica si corre la Liegi-Bastogne-Liegi, una delle corse più prestigiose del calendario ciclistico. La gara, nota come il monumento più antico, rappresenta l’ultimo grande appuntamento della stagione primaverile. Tra i favoriti ci sono tre corridori: Pogacar, Evenepoel e Seixas, che si contendono la vittoria finale. La competizione attraversa le colline della regione, con un percorso che include numerosi saliscendi impegnativi.

Il re, il principe, l’erede. È il kolossal della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica Monumento più antica, prima edizione 1892: si corre domenica e chiude la stagione primaverile delle grandi corse di un giorno. Poi spazio ai Giri. Il quinto Monumento sarà il Giro di Lombardia, a ottobre, dopo il Mondiale a Montreal in Canada. Dal 2021 a Liegi vincono soltanto loro due: Tadej Pogacar tre volte, 2021, 2024 e 2025 in maglia di campione del mondo; Remco Evenepoel bis consecutivo nel 2022 e 2023, anche lui da iridato. I maligni potrebbero dire che il belga ha vinto perché lo sloveno era assente: nel 2022 per la morte della mamma della fidanzata Urska, nel 2023 invece la caduta nella prima parte di corsa e la frattura del polso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono

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