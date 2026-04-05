Dominante Pogacar | dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre Ora punta al pokerissimo

Tadej Pogacar ha conquistato la sua terza vittoria al Giro delle Fiandre, dopo aver già trionfato in passato e aver vinto anche alla Milano-Sanremo. La corsa si è svolta nella giornata di Pasqua, con il corridore sloveno che ha preceduto Mathieu Van der Poel e Remco Evenepoel, entrambi al debutto in questa classica. Pogacar ora mira a ottenere il suo quinto successo consecutivo in questa gara.

Ancora lui, ancora Tadej Pogacar. Nella domenica di Pasqua il fenomeno del ciclismo ha vinto per la terza volta in carriera, seconda consecutiva, il Giro delle Fiandre, davanti a un tenace Mathieu Van der Poel e al debuttante Remco Evenepoel. Un’edizione spettacolare della Ronde, in cui i cinque favoriti della vigilia si sono spartiti la top-5, con Wout Van Aert quarto e Mads Pedersen quinto. Ma a trionfare è stato nuovamente Pogacar, che dopo il primo successo alla Milano Sanremo lo scorso 21 marzo, si è preso anche il Fiandre e rimane in corsa per vincere tutte e cinque le classiche monumento in stagione. Domenica prossima ci sarà la Parigi Roubaix, la gara più difficile da vincere per lui vista l’assenza di dislivello e la presenza di specialisti come Van der Poel, che arriva da tre trionfi consecutivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo vince anche il Giro delle Fiandre. È il secondo a riuscirci nella stessa stagioneTadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione con partenza da Anversa e... Leggi anche: Tadej Pogacar li stacca uno dopo l’altro e firma il tris al Giro delle Fiandre Si parla di: Pogacar: Rivincere è più bello di vincere. Il mio segreto? Mettermi nuove sfide. Giro, Tour e Vuelta nello stesso anno: come nasce l'all-in di PogacarDopo un inizio di stagione dominante, Pogacar porta a casa anche la prima delle due classiche monumento che mancano al suo palmarès, la Milano Sanremo. In caso di successo anche alla Roubaix, nella pr ... sport.sky.it La corsa che Tadej Pogacar non riesce a vincereÈ la Milano-Sanremo, che il ciclista più forte del mondo correrà sabato per la sesta volta e – cosa che gli capita di rado – senza partire da favorito ... ilpost.it