Pogacar tra Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e Giro di Romandia 2026 | Non vedo l' ora Il dramma di Munoz

Il ciclista ha dichiarato di non vedere l’ora di partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e al Giro di Romandia 2026. La sua presenza su strada è stata annunciata dopo aver concluso al secondo posto alla Parigi-Roubaix 2026, alle spalle di Wout Van Aert. Nel frattempo, si è parlato anche del dramma di un altro atleta, coinvolto in un incidente che ha attirato l’attenzione, senza ulteriori dettagli sui fatti.

Roma, 24 aprile 2026 - Il secondo posto alla Parigi-Roubaix 2026 alle spalle di Wout Van Aert ha spezzato diversi sogni, almeno per il momento: su tutti quello di completare la collezione delle Classiche Monumento, raggiungendo in questo elenco i soli Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy e l'altro d vincerle tutte nello stesso anno, impresa invece mai riuscita ad alcuno. Adesso però Tadej Pogacar sogna il pronto riscatto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 prima di tuffarsi nel Giro di Romandia 2026. Le dichiarazioni di Pogacar. A supportarlo domenica alla Doyenne ci saranno Tim Wellens, Benoit Cosnefroy, Pavel Sivakov, Pavel Novak,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar tra Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e Giro di Romandia 2026: “Non vedo l'ora”. Il dramma di Munoz Notizie correlate Leggi anche: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: che show tra Pogacar, Evenepoel e Seixas Leggi anche: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Seixas può davvero pensare di impensierire Pogacar? Altri aggiornamenti Temi più discussi: Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono; Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar sfida Evenepoel e Seixas. La guida completa; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv. Pogacar tra Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e Giro di Romandia 2026: Non vedo l'ora. Il dramma di MunozLo sloveno pensa ai prossimi impegni nel giorno in cui il mondo del ciclismo piange Munoz, suo compagno di avventura alla Doyenne del 2020: per il colombiano fatale un'infezione alla gamba ... sport.quotidiano.net Liegi-Bastogne-Liegi 2026: che show tra Pogacar, Evenepoel e SeixasQuarta Classica Monumento della stagione. Sarà spettacolo assicurato alla Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, giunta all'edizione numero 112. Andiamo a ... oasport.it Dopo la Freccia Vallone, il baby fenomeno prova l’impresa alla Liegi-Bastogne-Liegi contro mostri sacri come Pogacar ed Evenepoel - facebook.com facebook Si chiude il Le proseguono con la -- Tadej cerca il terzo successo consecutivo in Belgio Guarda la #LiegiBastogneLiegi, domenic x.com