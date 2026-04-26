Tadej Pogacar si prepara a partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi, una delle principali classiche del ciclismo che si svolge in Belgio domenica 26 aprile. Il ciclista sloveno, noto per le sue capacità, ha annunciato la sua presenza alla gara, che vede protagonisti i migliori corridori del circuito internazionale. La competizione si svolge su un percorso caratterizzato da numerose salite e tratti impegnativi, attirando attenzione da parte di appassionati e addetti ai lavori.

? Cosa sapere Tadej Pogacar punta alla Liegi-Bastogne-Liegi domenica 26 aprile sulle strade del Belgio.. Il leader UAE Emirates punta al terzo Monumento della stagione dopo Milano-Sanremo e Fiandre.. Tadej Pogacar punta al terzo Monumento della stagione domenica 26 aprile sulle strade belgiche, con l’obiettivo di dominare la Liegi-Bastogne-Liegi dopo aver già conquistato Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Il capitano della UAE Emirates si prepara ad affrontare le undici ascese che caratterizzano la Doyenne, dove la mitica salita della Redoute rappresenterà il punto cruciale per decidere la gara. Il corridore sloveno, che ha recentemente...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pogacar sfida la Redoute: obiettivo poker di Monumenti in Belgio

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