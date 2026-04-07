Tadej Poga?ar si appresta a partecipare alla Parigi-Roubaix, una delle cinque Classiche monumento del ciclismo, con l’obiettivo di completare il proprio palmares. Dopo aver vinto la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, il ciclista si concentra sulla corsa francese. La sua presenza in gara segna una tappa importante nel percorso di un atleta che mira a raggiungere un record storico nel mondo del ciclismo.

Tadej Poga?ar si prepara ad affrontare la Parigi-Roubaix per completare il proprio palmares e puntare a un record storico, dopo aver già trionfato nella Milano-Sanremo e nel Giro delle Fiandre. Il corridore sloveno, che milita nei colori della UAE Team Emirates XRG, sta vivendo un inizio di stagione impeccabile. Oltre ai successi nelle due Classiche monumentali citate, il suo percorso includeva anche l’impresa alle Strade Bianche. L’obiettivo attuale è conquistare l’unica delle cinque Classiche monumento che ancora manca al suo attivo. Un successo nel Velodromo di Roubaix permetterebbe al campione del mondo di entrare in un club esclusivissimo, composto solo da Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy ed Eddy Merckx, gli unici ad aver vinto tutte e cinque queste corse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poga?ar punta al record di Merckx: la sfida per le 5 Monumenti

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