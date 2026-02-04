Remco Evenepoel si presenta deciso alla nuova stagione. Dopo aver vinto tutto in Maiorca, il ciclista belga ha già messo nel mirino Tadej Pogacar, dichiarando che l’obiettivo è raggiungerlo o superarlo. La sua partenza con Red Bull-Bora-Hansgrohe è stata ottima, e ora si prepara a una sfida che promette battaglia.

Roma, 4 febbraio 2026 - La stagione, con un en-plein ottenuto nella campagna di Maiorca (con tanto di polemica per una scia prolungata alle moto), si è aperta benissimo: l'impatto di Remco Evenepoel nella nuova realtà della Red Bull-Bora-Hansgrohe è stato ottimo al punto da aver già lanciato la sfida a distanza a Tadej Pogacar. Le dichiarazioni di Evenepoel. Il primo testa a testa tra i due potrebbe avvenire nelle Classiche delle Ardenne, ma probabilmente il vero banco di prova saranno il Tour de France 2026 e i successivi Mondiali in Canada: nessuno dei due sarà al via del Giro d'Italia 2026 e per il belga, intervenuto alla trasmissione Bistrot Vélo di Eurosport, qualche rimpianto per la scelta non è mancato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Evenepoel sfida Pogacar: "L'obiettivo quest'anno è raggiungerlo o magari superarlo"

