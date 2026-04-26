Poga?ar senza rivali | trionfo solitario alla Liegi-Bastogne-Liegi

Una giornata di corsa che ha visto l’atleta sloveno dominare la Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando in solitaria sul traguardo e conquistando così la sua quarta vittoria in questa classica monumento. Durante la corsa, l’atleta ha mantenuto un vantaggio consistente sui inseguitori, concludendo davanti a tutti gli altri concorrenti. Dopo il traguardo, ha dedicato il risultato a un amico scomparso.

Ancora una volta èTadej Pogacar a prendersi la scena nel grande ciclismo internazionale. Il campione sloveno ha dominato in solitaria la 112ª edizione dellaLiegi-Bastogne-Liegi, imponendosi con autorità sulle strade belghe e confermando il suo status di fuoriclasse assoluto. Per Pogacar si tratta del quarto successo in carriera nella corsa, il terzo consecutivo, arrivato pochi giorni dopo la delusione alla Parigi-Roubaix. Una risposta da campione, costruita con un attacco decisivo e una gestione impeccabile del vantaggio fino al traguardo. Alle sue spalle si piazza il francese Paul Seixas, secondo con un ritardo di 43 secondi, mentre il belga Remco Evenepoel completa il podio al termine di una gara combattuta.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Poga?ar senza rivali: trionfo solitario alla Liegi-Bastogne-Liegi Notizie correlate Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Pogacar trionfa per la quarta volta alla Liegi-Bastogne-LiegiLIEGI (BELGIO) - Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Contenuti di approfondimento Ciclismo: Pogacar poker alla Liegi-Bastogne-Liegi, Seixas show e podioUn trionfo, l'ennesimo, che firma il suo splendido poker alla Liegi-Bastogne-Liegi con dedica a Munoz, l'ex compagno di squadra morto. ansa.it Poga?ar-Seixas, la Liegi del futuro è già qui: il re vince ancora, il 19enne cambia la storia della sfidaIl dominio che cambia forma Tadej Pogacar vince ancora la Liegi-Bastogne-Liegi. La quarta volta, come Moreno Argentin e Alejandro Valverde, con Eddy Merckx ormai nel mirino. Ma questa ... ilmattino.it