PNRR avviso per individuare ITS Academy come poli nazionali per l’orientamento | candidature entro il 12 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso pubblico n. 45327 del 2 marzo 2026, con l’obiettivo di individuare fondazioni “ITS Academy” come poli nazionali per l’orientamento e le attività di diffusione delle opportunità formative. Le candidature devono essere presentate entro il 12 marzo. L’avviso riguarda la selezione di enti qualificati in questo settore e si concentra sull’identificazione di punti di riferimento nazionali.