PNRR avviso per individuare ITS Academy come poli nazionali per l’orientamento | candidature entro il 12 marzo
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso pubblico n. 45327 del 2 marzo 2026, con l’obiettivo di individuare fondazioni “ITS Academy” come poli nazionali per l’orientamento e le attività di diffusione delle opportunità formative. Le candidature devono essere presentate entro il 12 marzo. L’avviso riguarda la selezione di enti qualificati in questo settore e si concentra sull’identificazione di punti di riferimento nazionali.
Con l’avviso pubblico n. 45327 del 2 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia la selezione di fondazioni “ITS Academy” da individuare come poli di riferimento nazionale per la promozione delle attività di orientamento e la diffusione delle opportunità formative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: PNRR, avviso per scuole polo nazionali su orientamento e formazione scuola-lavoro con mobilità. Candidature entro il 12 marzo
Laboratori di Orientamento STEM PNRR: due esperienze nazionali di eccellenzaNel corso dell’anno scolastico 20252026, alcune studentesse e alcuni studenti del liceo statale “Felicia e Peppino Impastato” di Partinico hanno...