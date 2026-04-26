PlayStation | errore software blocca i giochi senza connessione mensile

Un aggiornamento software rilasciato il 26 aprile per PlayStation ha causato il blocco temporaneo di alcuni giochi su PS4 e PS5. Il problema riguarda i titoli che richiedono una verifica mensile delle licenze e, a causa di un errore, non consentirebbero più di giocare senza una connessione internet attiva. La società ha già avviato interventi per risolvere la situazione.

? Cosa sapere Aggiornamento software PlayStation 26 aprile blocca giochi PS4 e PS5 senza verifica licenze.. L'errore DRM impone connessione internet ogni 30 giorni per validare i titoli digitali.. L’aggiornamento software rilasciato nelle prime ore di questa domenica 26 aprile 2026 ha scatenato un forte malcontento tra gli utenti PlayStation, dopo che l’introduzione di un nuovo sistema di gestione delle licenze digitali ha creato problemi di accesso ai titoli su PS4 e PS5. Il problema è emerso subito dopo il rilascio di un pacchetto software che implementa il Digital Rights Management (DRM), ovvero un meccanismo volto a verificare la validità delle copie digitali dei videogiochi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PlayStation: errore software blocca i giochi senza connessione mensile Notizie correlate Sony brevetta una nuova tecnologia: giochi da 100MB su PlayStation 5 e PlayStation 6?Un nuovo brevetto pubblicato il 4 febbraio 2026 suggerisce che Sony stia lavorando a una tecnologia capace di rivoluzionare il modo in cui... Addio a 9 giochi gratis su PlayStation Plus a febbraioPlayStation Plus: Nove Giochi in Partenza a Febbraio 2026, Tra Addii e Nuove Sfide per gli Abbonati A febbraio 2026, PlayStation Plus si prepara a un...