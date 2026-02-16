Addio a 9 giochi gratis su PlayStation Plus a febbraio

A febbraio 2026, PlayStation Plus eliminerà nove giochi gratuiti, lasciando gli utenti senza alcuni titoli che avevano scaricato in passato. La scelta deriva dall’aggiornamento del catalogo e dall’intenzione di fare spazio a nuove offerte. Tra i giochi cancellati ci sono titoli molto popolari, tra cui alcune avventure e action game che hanno attirato molti abbonati negli ultimi mesi.

PlayStation Plus: Nove Giochi in Partenza a Febbraio 2026, Tra Addii e Nuove Sfide per gli Abbonati. A febbraio 2026, PlayStation Plus si prepara a un rinnovamento del suo catalogo, con la rimozione di nove titoli dai servizi Extra e Premium. L'aggiornamento, previsto per il 17 febbraio, segnerà l'addio a giochi popolari come *Cult of the Lamb* e *WWE 2K25*, scatenando un dibattito sulla sostenibilità del modello di abbonamento e sul valore offerto agli utenti. La Rotazione Mensile e i Titoli in Uscita. L'annuncio, giunto il 16 febbraio 2026, conferma una prassi consolidata per PlayStation Plus: la rotazione mensile dei titoli.