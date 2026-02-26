Sony brevetta una nuova tecnologia | giochi da 100MB su PlayStation 5 e PlayStation 6?

Un nuovo brevetto pubblicato il 4 febbraio 2026 suggerisce che Sony stia lavorando a una tecnologia capace di rivoluzionare il modo in cui installiamo i giochi sulle console PlayStation. L’obiettivo? Ridurre drasticamente le dimensioni iniziali dei titoli, arrivando potenzialmente a installazioni da appena 100MB, contro gli attuali 50GB o addirittura 100GB dei giochi AAA moderni. Si tratta di una possibile risposta a uno dei problemi più sentiti dagli utenti: lo spazio limitato degli SSD e il costo elevato delle espansioni di memoria. Come funziona il sistema “Asset Streaming System and Method”. Il brevetto, denominato Asset Streaming System and Method, descrive un sistema ibrido che combina installazione locale e streaming intelligente degli asset. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

