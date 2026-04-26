Playoff Terza Categoria | scatta la sfida per la promozione

Oggi prendono il via i playoff di Terza Categoria, con tre partite nel Girone A. Le squadre che usciranno vittoriose da queste sfide accederanno alle semifinali, dove affronteranno Camerlona e Sporting Lugo. La competizione mira a determinare le squadre che otterranno la promozione, con le partite che si svolgeranno nel corso della giornata. Le sfide sono state programmate per oggi, dando il via alla fase finale del torneo.

? Cosa sapere Partono oggi i playoff Terza Categoria con tre sfide nel Girone A.. Le vincenti affronteranno Camerlona e Sporting Lugo nelle semifinali per la promozione.. Le quattordici formazioni della Terza Categoria si preparano al primo turno dei playoff questo pomeriggio, con le prime tre sfide del Girone A e un singolo impegno del Girone B che decideranno i primi passi verso la promozione in Seconda. Il clima di tensione sportiva avvolge i campi di gioco mentre il regolamento impone una sfida secca in casa ha concluso la stagione regolare in una posizione migliore. Se i tempi regolamentari termineranno in parità, i giocatori dovranno affrontare i supplementari; qualora l’equilibrio persista anche dopo questi minuti extra, la squadra con il miglior posizionamento in classifica otterrà il passaggio automatico alla semifinale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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