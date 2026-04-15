Terza Categoria Fcr Next Gen che cavalcata | promozione senza sconfitte

L’Fcr Next Gen ha concluso il campionato di Terza Categoria con una serie di risultati positivi, ottenendo la promozione con una giornata di anticipo. La squadra ha mantenuto un percorso senza sconfitte durante tutta la stagione, dimostrando continuità e determinazione. La vittoria di sabato scorso ha sancito ufficialmente il successo nel torneo, lasciando il team e i suoi tifosi in festa.

Un percorso netto da incorniciare. Sabato scorso l’ Fcr Next Gen ha festeggiato la vittoria nel campionato di Terza Categoria con una giornata di anticipo. Con lo 0-0 in casa del Predappio l’undici allenato da mister Luca Lanzoni ha staccato il biglietto per salire in Seconda grazie a 51 punti frutto di 15 vittorie e 6 pareggi, senza nessuna sconfitta. Ai posti d’onore le forlivesi Valmontone, a quota 46, e Union Sammartinese, che sino all’ultimo hanno lottato con la giovane formazione biancorossa, cedendo solo nel finale di un campionato combattuto. Per queste due squadre la stagione continuerà con i playoff. L’ Fcr Next Gen quest’anno ha partecipato per la prima volta alla Terza Categoria vincendo anche la coppa del girone di Forlì e Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terza Categoria. Fcr Next Gen, che cavalcata: promozione senza sconfitte Leggi anche: Calcio Terza Categoria, il Valmontone diventa secondo. Fcr, tripletta di Damiano: Next Gen, promozione vicina. Union Sammartinese ora a -6 Terza Categoria. Fcr Next Gen, un ‘timbro verde’ nell’albo d’oro del Memorial RestaL’Fcr Next Gen ha vinto il memorial Renzo Resta riservato ai club di Terza Categoria di Forlì e Cesena battendo 2-0, sul neutro di Martorano,...