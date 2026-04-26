La penultima giornata di Promozione si svolgerà domenica 26 aprile, con quattro squadre ancora in corsa per ottenere un posto nei playoff. La giornata sarà caratterizzata da un derby tra due squadre locali, che si sfideranno per conquistare punti importanti. La classifica vede diverse squadre in equilibrio, con alcune che cercano di consolidare la propria posizione e altre che devono vincere per mantenere le speranze di qualificazione.

? Cosa sapere Penultima giornata di Promozione domenica 26 aprile con quattro squadre in lotta playoff.. Centese e Casumaro puntano ai 53 punti del Valsetta Lagaro per scalare la classifica.. Alle 15,30 di questa domenica 26 aprile 2026, il campionato di Promozione si prepara a vivere l’agitata penultima giornata di stagione regolare, con la lotta per i playoff che diventerà il fulcro di ogni sguardo sui campi di gioco. Mentre la Valsanterno festeggia già il traguardo della vittoria finale, avendo staccato la prima inseguitrice con un distacco monumentale di 19 punti ben quattro giornate prima della conclusione, le tensioni si spostano ora sulle posizioni immediatamente successive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Promozione: lotta serrata per gli ultimi posti, scatta il derby

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