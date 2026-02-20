Tre squadre per gli ultimi due posti nei playoff

Nel girone A, il fatto che tre squadre si contendano gli ultimi due posti ai playoff ha creato grande tensione. La lotta è aperta tra le squadre che si trovano a pochi punti di distanza, con ogni partita decisiva. La situazione si è complicata nelle ultime settimane, quando alcune squadre hanno ottenuto vittorie importanti. La classifica si muove di continuo, e nessuno può ancora considerarsi sicuro del proprio piazzamento. I tifosi sono in attesa di vedere chi riuscirà a qualificarsi, mentre le squadre si preparano alle ultime sfide.

Nel girone A restano ancora disponibili 2 posti per i playoff, con 3 squadre a contenderseli. Girone A. Basta il centro di Cipriani allo Zanzbusters Fdm per superare 1-0 l'Antisquadra ed accorciare sulle dirette rivali. Il Nuovo Panificio Carlotta non va oltre l'1-1 contro il Bellariviera Leblon. Lucchesi non basta perché i rivali siglano con Puccini. Altro 1-1 è quello tra Mb Team e Unione Quiesa Orange. Giampietri porta avanti l'Mb Team raggiunta da Raffaelli. Largo 4-1 del Ctz Dlf sull'Atletico Camaiore. Decisive le doppiette di Ayala e di Amoroso. Per gli sconfitti sigla Scannapieco. Classifica: Sconvolts 28; Mb Team 27; Nuovo Panificio Carlotta e Unione Quiesa Orange 23; Zanzbusters Fdm 21; Bellariviera Leblon 15; Ctz Dlf 9; Atletico Camaiore 6, Antisquadra 3.