Il Monza ha pareggiato con il Venezia, risultato che rende ancora più combattuta la corsa alla promozione. La squadra ha dato il massimo in campo, ma alla fine il punteggio non ha premiato la prestazione. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte tutte le possibilità in classifica, accendendo la tensione in vista delle prossime gare.

Monza, 21 marzo 2026 - Un po’ come accaduto contro la Reggiana martedì il confine tra soddisfazione per l’ottima prestazione e rammarico per non aver vinto resta assai sottile in casa Monza. Di certo il pareggio casalingo odierno, 1-1 (ad Haps risponde il rigore di Pessina), contro la capolista Venezia ha un valore ben diverso rispetto a quello ottenuto in Emilia qualche giorno fa. In ogni caso però i biancorossi, protagonisti di una prestazione collettiva positiva, hanno ancora raccolto meno di quanto costruito in attacco e sono stati puniti nell’unica disattenzione difensiva. Il punto, arrivato in rimonta, è prezioso anche se non permette l’aggancio al primo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, con il Venezia un pari dolce-amaro: per la promozione adesso è lotta serrata

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