Nella Seconda Categoria, la capolista Codifiume si prepara ad affrontare il Tresigallo in una sfida casalinga, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. A Arzenta, nel frattempo, è stato annunciato il nuovo allenatore per la squadra locale, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

In Seconda categoria la capolista Codifiume ospita il Tresigallo per provare ad allungare sulle dirette inseguitrici. La Dogatese riceve un’Argentana in crisi, mentre l’Ostellatese farà visita al San Bartolomeo nel match clou di giornata. Bella sfida tra Frutteti e Balça Poggese, due tra le squadre più in forma del momento, mentre la Sangiovannese sarà di scena sul campo della Laghese. Gli Amici di Stefano potrebbero inserirsi definitivamente nella corsa playout con un successo contro il Ricci Goro, mentre la Massese vuole i tre punti contro il fanalino di coda Ospitalese. In Terza potrebbe cambiare di nuovo tutto in vetta alla classifica,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda e Terza Categoria. Codifiume col Tresigallo, ad Arzenta nuovo mister

Seconda e Terza: intanto l’Arzenta esonera Mazzanti. Ribaltoni al comando. Codifiume e Guarda okDue nuove capoliste nei campionati di Seconda e Terza, fin qui davvero incandescenti.

Seconda e Terza Categoria. Duello Ostellato-Codifiume, l’Acli va a GuardaIn Seconda categoria i fari sono puntati sullo scontro al vertice tra Ostellatese e Codifiume, appaiate in classifica a quota 39 punti.

Contenuti utili per approfondire Terza Categoria.

Temi più discussi: Anticipi Seconda e Terza Categoria: i risultati e i marcatori; Seconda e Terza Categoria, i provvedimenti del giudice sportivo; SECONDA E TERZA CATEGORIA: GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE DELLA COPPA EMILIA; Sant’Antonio, Samurai, Bobbio e River fanno la voce grossa nel Top 11 di Seconda e Terza categoria.

Impegni esterni per Atletico Maida, Promosport e Garibaldina. Il programma in Seconda e Terza CategoriaLamezia Terme – Week-end ricco d’impegni per le compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti tra la Promozione e la Terza Categoria. Andiamo a vedere più nel dettaglio quelle che saranno ... lametino.it

Calcio, Promozione, Seconda e Terza Categoria: ok La Pieve, Athletic Valli e Baracca Beach. Union Sg Sozzigalli kodi Simone Guandalini - Nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, alcune formazioni della Bassa modenese di Promozione, Seconda e Terza Categoria sono tornate in campo per recuperi e turno ... sulpanaro.net

Terza Categoria, altra giornata in archivio: San Vito a valanga aggancia la Morianese in vetta. Trebesto ko in casa con l'Atletico Penarol. Nel girone B Atletico Marginone fa suo il big match col Pappiana, tiene il Villa Basilica - facebook.com facebook