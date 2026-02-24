Seconda e Terza | intanto l’Arzenta esonera Mazzanti Ribaltoni al comando Codifiume e Guarda ok

L’esonero di Mazzanti dall’Arzenta deriva da una serie di risultati deludenti che hanno messo a rischio la posizione della squadra. La decisione arriva dopo una sconfitta pesante in una partita combattuta, dove l’allenatore non è riuscito a risollevare le sorti del team. Il cambio sulla panchina segna un tentativo di rilancio, mentre la squadra cerca di ritrovare fiducia con nuovi stimoli. La situazione rimane molto aperta e in evoluzione.

Due nuove capoliste nei campionati di Seconda e Terza, fin qui davvero incandescenti. In una partita pazza, il Codifiume sbanca il campo dell' Ostellatese (3-4) e allunga in vetta a +3 sui gialloblù e sulla Dogatese, fermata 1-1 nell'anticipo dal Tresigallo. A Ostellato è decisiva la doppietta di Ouala nella ripresa, non basta ai padroni di casa la tripletta del solito Rolfini. Perde ancora il San Bartolomeo, fermato 1-0 dal Balça Poggese: periodo complicatissimo per gli uomini di Toselli, a secco di vittorie da un mese esatto. Poggese che entra in zona playoff approfittando del netto ko casalingo della Sangiovannese, travolta 3-0 dal Frutteti, a segno con Bolognesi, Barone e Cesari.

Seconda e Terza Categoria. Duello Ostellato-Codifiume, l’Acli va a GuardaUna partita tra Ostellatese e Codifiume ha determinato la leadership in Seconda Categoria, perché entrambe le squadre hanno ottenuto la stessa quantità di punti.

Calcio. Seconda: Crespina al comandoNella terza giornata del girone di ritorno della Seconda Categoria, si sono evidenziate diverse sfide con due vittorie interne, due esterne e due pareggi.

Intanto la Next Gen, a sorpresa, è in vetta alla Terza CategoriaAl primo posto in Terza Categoria e in finale nel memorial Renzo Resta (la coppa): la seconda squadra dell’Fcr Forlì, al secolo Fcr Next Gen, partecipa per la prima volta alla Terza con gli under 21. ilrestodelcarlino.it

Seconda e terza categoria. Coppa Toscana e Fringuelli, i risultatiNel secondo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria hanno passato il turno il San Clemente (successo per 2-1 a Pelago); La Lanterna, che sul campo della Virtus Comeana si è imposta per 5-4 dopo ... lanazione.it

Calcio (Seconda Categoria Girone B): Palena-Bomba 3-4 (Terza rete bombese, 37’st Nicola Vitullo) - facebook.com facebook