Nomina contestata in Ginecologia | ricorso al Tar in arrivo per la scelta del nuovo primario

La nomina del nuovo primario di Ginecologia all’ospedale di Civitanova Marche rischia di finire in tribunale. La decisione dell’Azienda Sanitaria Territoriale ha sollevato molte polemiche, tanto che alcune parti stanno già preparando un ricorso al Tar. La questione si fa incandescente e potrebbe portare a un lungo contenzioso.

La scelta del nuovo primario di Ginecologia all’ospedale di Civitanova Marche, in carico all’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast), è al centro di un acceso dibattito che potrebbe sfociare in un ricorso al Tar. Il candidato al primo posto della graduatoria, Stefano Cecchi, sembra in posizione di vantaggio, ma la sua nomina non è ancora certa. Il secondo classificato, Francesco Magliacano, ha chiesto ufficialmente l’annullamento della relazione di sintesi redatta dalla commissione del concorso, sostenendo che siano state riscontrate gravi incongruenze tra le norme del bando e i curricula presentati dai candidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

