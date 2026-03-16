Aptuit | il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Lav Stop alla sperimentazione sui Beagle

Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere i test sui Beagle condotti nei laboratori Aptuit di Verona, accogliendo il ricorso della Lav. La decisione è stata presa il 16 marzo 2026, e il Tribunale ha ritenuto che la sofferenza degli animali sia

Il 16 marzo 2026 il Tar del Lazio ha sospeso i test sui Beagle nei laboratori Aptuit di Verona. Secondo il Tribunale amministrativo la sofferenza animale è giudicata "irreparabile" e prevalente sulla ricerca in attesa del merito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il Tar del Lazio dice “no” a Lollobrigida: accolto il ricorso contro il Piano FaunaIl TAR del Lazio ha accolto il ricorso di diverse associazioni animaliste e ambientaliste annullando tre parti del Piano straordinario per la... Fiorentina: Tar del Lazio respinge il ricorso dei tifosi viola, del Napoli e della Lazio contro il divieto di trasfertaROMA – Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi cautelari delle associazioni dei tifosi di Lazio, Fiorentina e Napoli contro il divieto di trasferta da... Una selezione di notizie su Aptuit il Tar del Lazio ha accolto il... Aptuit: il TAR del Lazio accoglie la nostra richiesta di sospendere le sperimentazioni sui cani!Gli esperimenti contestati prevedono procedure altamente invasive che si aggiungono alle asettiche e artificiali gabbie in cui i cani sono costretti a vivere.La prossima udienza di merito è fissata pe ... lav.it Stoccaggio gas all’Agraria Il TAR respinge entrambe i ricorsi del Comune e di Gas PlusDoppio rigetto dal TAR Lazio: né il Comune né Gas Plus ottengono quanto chiesto. La VIA resta valida, ma il cronoprogramma è al limite. la scadenza resta il 22 giugno 2026 ... rivieraoggi.it