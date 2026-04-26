Un aumento del 50% negli infortuni tra i tennisti negli ultimi dieci anni ha portato a un incremento dei ritiri in competizione. L'età media dei primi 100 giocatori si è alzata negli ultimi anni, mentre la frequenza di infortuni sembra essere collegata a questa tendenza. La questione è al centro di un’inchiesta che identifica quattro motivi principali alla base di questi cambiamenti nel mondo del tennis professionistico.

“Per me è quasi una scena del crimine. C’è il delitto, ci sono i sospettati: noi dobbiamo trovare la soluzione”. Per Dominic King, responsabile dello sviluppo atleti al Centro Halton, nel Regno Unito, quello degli infortuni nel tennis è un caso da risolvere e una minaccia in via di espansione: “Non voglio che i miei ragazzi vivano una gran carriera e poi si ritrovino impossibilitati a muoversi una volta ritirati”. Il rischio però esiste e lo hanno calcolato in diversi: da Howard Green, ex membro della Marina Inglese che ha elaborato i quattro fattori principali di esposizione agli infortuni, fino ai dati di Robby Sikka, direttore medico della Ptpa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Più infortuni, più ritiri: l'inchiesta sul massacro dei tennisti. I motivi sono quattro

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