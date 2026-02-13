Max Verstappen, pilota della Red Bull, si è lamentato durante una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, accusando le ultime modifiche ai regolamenti della Formula 1 di rendere le vetture meno divertenti da guidare. Secondo il campione olandese, le monoposto più elettriche e meno potenti sono diventate “pallose” e “anti-racing”, paragonandole a una “Formula E sotto steroidi”. La sua critica si aggiunge a quella di altri piloti, ma questa volta Verstappen ha anche lasciato intendere che potrebbe considerare un ritiro anticipato se le cose non cambieranno. Tra le risposte più taglienti, quella

Max Verstappen s’è scocciato. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma stavolta il campione della Red Bull dice che che i nuovi regolamenti della Formula 1 potrebbero accelerare il suo addio perché queste nuove “non sono divertenti da guidare”, sono anzi proprio “anti-racing”, “una specie di Formula E sotto steroidi”. Verstappen contro i regolamenti della Formula 1: i dettagli. Le auto del nuovo Mondiale sono alimentate al 50% tra motore a combustione interna e batteria, il che chiede ai piloti di “gestire” l’erogazione della potenza, rallentando e ricaricando regolarmente le batterie in modo da poter poi utilizzare la “modalità boost” di energia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Verstappen: “Le F1 più elettriche sono pallose da guidare”. Norris: “Perché non ti ritiri?”

