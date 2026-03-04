Sinner parla dei tennisti bloccati a Dubai prima di Indian Wells ci sono cose più importanti che giocare

Jannik Sinner ha commentato la situazione dei tennisti ancora a Dubai, spiegando che ci sono questioni più urgenti rispetto al semplice sport. Prima di partire per Indian Wells, il giocatore ha sottolineato come le tensioni abbiano coinvolto diversi colleghi, che si trovano in una situazione complicata. Sinner ha deciso di mettere da parte il tennis per riflettere su quanto sta accadendo.

La guerra scoppiata in Iran, con conseguenti bombardamenti anche su Dubai, ha provocato non pochi problemi anche al tennis in vista dei prossimi Indian Wells. Diversi tennisti, infatti, sono rimasti bloccati nel Paese e non riusciranno a raggiungere la California, ma per il numero due al mondo Jannik Sinner dati gli scenari di tensione internazionale "ci sono cose più importanti che giocare". L'azzurro però auspica che tutto possa andare per il verso giusto, con la speranza che tutti i colleghi "siano al sicuro". Tennisti bloccati a Dubai per la guerra Sinner mette da parte il tennis La preoccupazione per i colleghi bloccati a Dubai Tennisti bloccati a Dubai per la guerra I recenti raid missilistici a Dubai e le cancellazioni conseguenti dei voli in partenza dal Paese hanno di fatto congelato la vita di migliaia di persone.