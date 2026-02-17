Pitbull azzanna una bambina | cane e proprietari spariti la bimba è in ospedale a Salerno

Un pitbull ha morso una bambina in villa comunale a Salerno, e il cane è fuggito insieme ai proprietari. La piccola, di circa sei anni, è stata portata in ospedale con ferite lievi. Gli agenti stanno cercando di rintracciare i proprietari del cane, che sono spariti subito dopo l’incidente. La bambina stava giocando tranquillamente quando è stata attaccata dal cane.

