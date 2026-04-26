Pistola col colpo in canna nel cassetto della camera da letto di una commessa

Durante un controllo mirato svolto ieri nel primo pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Pietramelara hanno trovato una pistola con un colpo in canna nel cassetto della camera da letto di una donna impiegata come commessa. L’attività investigativa, condotta senza un mandato specifico, ha portato alla scoperta dell’arma da fuoco, che è stata sequestrata. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in questa occasione.

Trovato con una pistola in casa. Un controllo mirato, frutto di un’attività info-investigativa condotta d’iniziativa, ha portato i carabinieri della Stazione di Pietramelara a una scoperta inattesa nel primo pomeriggio di ieri, 25 aprile. Erano da poco passate le 15:30 quando i militari dell’Arma.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Pistola sul mobile della camera da letto di una donnaUna pistola d'epoca, perfettamente funzionante, è stata trovata nella camera da letto di una donna 50enne a Santa Maria Capua Vetere. Terrore al Sant’Anna: 75enne colpita da un colpo di pistola nel lettoUn violento episodio ha scosso il reparto di medicina generale dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, nel comasco, dove una paziente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maneggiano una pistola trovata in casa e parte un colpo. Muore un 17enne; Una pistola e munizioni nascoste nel giardino dell’ospedale Goretti; Maneggia pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enne; Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne. Pistola col colpo in canna nel cassetto della camera da letto di una commessaAll’interno della camera da letto, in un cassetto, è stata rinvenuta una pistola calibro 6.35 con caricatore monofilare inserito contenente cinque proiettili e un sesto colpo già in canna e pronta per ... casertanews.it Passeggia con una pistola (scacciacani ma senza il tappino rosso) col colpo in canna: 19enne nei guaiJESI - Passeggia con una pistola (scacciacani ma senza il tappino rosso) col colpo in canna: ragazzo di 19 anni nei guai dopo essere stato sorpreso dalla Finanza con l'arma. Nel centro di Jesi, i ... corriereadriatico.it Mani sporche di sangue, ma una pistola senza impronte: un dettaglio che riapre interrogativi mai chiusi. Secondo una nuova perizia, la morte del brigadiere Santino Tuzi non sarebbe compatibile con un suicidio. La traiettoria del colpo, le condizioni dell’arma - facebook.com facebook Sono profondamente colpita da quanto accaduto oggi a Roma. Ferire con colpi di pistola ad aria compressa due persone che stavano semplicemente celebrando il 25 aprile è un gesto vile che lascia sgomenti. A loro va la mia sincera vicinanza. Occorre riflett x.com