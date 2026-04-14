Terrore al Sant’Anna | 75enne colpita da un colpo di pistola nel letto

Un episodio inquietante si è verificato nel reparto di medicina generale di un ospedale nel comasco, quando una donna di 75 anni è stata raggiunta da un colpo di pistola mentre era a letto. La paziente è stata ferita e soccorsa, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. L'ospedale ha attivato le procedure di sicurezza e le autorità stanno esaminando le circostanze dell'incidente.

Un violento episodio ha scosso il reparto di medicina generale dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, nel comasco, dove una paziente di 75 anni è stata colpita da un’arma da fuoco mentre si trovava nel proprio letto. La donna, afflitta da una patologia cronica e ricoverata da diversi giorni, è stata immediatamente trasferita in un altro reparto dopo l’atto, ma le sue condizioni cliniche risultano attualmente disperate. Il mistero del reperto bellico all’interno della struttura sanitaria. Le autorità della polizia di Como hanno aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica di questo evento drammatico e, soprattutto, rispondere a un interrogativo fondamentale: come sia stato possibile che una persona sotto osservazione medica entrasse in possesso di una pistola all’interno di un ambiente protetto come quello ospedaliero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore al Sant’Anna: 75enne colpita da un colpo di pistola nel letto Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperateUna donna di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola nel letto d’ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in... Paziente si spara al Sant’Anna: la lunga malattia, il colpo di pistola in camera e l’operazione per salvarlaUn colpo di pistola, con l'intenzione di mettere fine a una vita che l'aveva ormai stremata. Argomenti più discussi: Sant’Anna di Stazzema: la memoria tagliata; Donna di 75 enne si spara nel letto d'ospedale: è grave; Como, 75enne ricoverata in ospedale si spara con una pistola: è gravissima. Indagini in corso anche sulla provenienza dell'arma; Due sparatorie nel cuore di Napoli, terrore notturno ai Quartieri Spagnoli. AUGURI A DON LUCIANO LAPERUTA CHE OGGI FESTEGGIA 19 ANNI DI SACERDOZIO Don Luciano è parroco di Sant'Anna e Sant'Antonio a Sala Consilina. - facebook.com facebook