Piscina delle Bagnese | 600mila euro per il nuovo volto dell’impianto

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha annunciato un investimento di 600mila euro per il restyling della piscina Remo Braschi situata alle Bagnese. L'intervento prevede interventi di ristrutturazione e miglioramento dell'impianto, senza specificare i dettagli tecnici. La somma sarà destinata a lavori di manutenzione e aggiornamento dell'impianto sportivo. Nessuna data precisa è stata comunicata per l'inizio o la conclusione dei lavori.

? Cosa sapere Il Comune investe 600mila euro per il restyling della piscina Remo Braschi alle Bagnese.. L'intervento risolve i problemi strutturali dell'impianto degli anni '70 dopo l'incidente di novembre.. L’amministrazione comunale ha avviato la progettazione per il restyling della piscina delle Bagnese con un investimento di 600mila euro, puntando a risolvere definitivamente i problemi strutturali dell’impianto ‘Remo Braschi’. La decisione, sostenuta dalla determinazione del dirigente del settore, mira a restituire alla comunità una struttura che sia finalmente sicura e funzionale per l’attività natatoria. Il progetto nasce dalla necessità di intervenire su un impianto che affonda le sue radici negli anni ’70.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Piscina comunale, affidata la gestione dell'impianto: c'è la data dell'inaugurazioneSarà firmata oggi, con un atto aperto al pubblico e alla stampa, al comune di Cava de' Tirreni alle ore 17.

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