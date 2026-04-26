Piscina delle Bagnese | 600mila euro per il nuovo volto dell’impianto

Il Comune ha annunciato un investimento di 600mila euro per il restyling della piscina Remo Braschi situata alle Bagnese. L'intervento prevede interventi di ristrutturazione e miglioramento dell'impianto, senza specificare i dettagli tecnici. La somma sarà destinata a lavori di manutenzione e aggiornamento dell'impianto sportivo. Nessuna data precisa è stata comunicata per l'inizio o la conclusione dei lavori.

? Cosa sapere Il Comune investe 600mila euro per il restyling della piscina Remo Braschi alle Bagnese.. L'intervento risolve i problemi strutturali dell'impianto degli anni '70 dopo l'incidente di novembre.. L’amministrazione comunale ha avviato la progettazione per il restyling della piscina delle Bagnese con un investimento di 600mila euro, puntando a risolvere definitivamente i problemi strutturali dell’impianto ‘Remo Braschi’. La decisione, sostenuta dalla determinazione del dirigente del settore, mira a restituire alla comunità una struttura che sia finalmente sicura e funzionale per l’attività natatoria. Il progetto nasce dalla necessità di intervenire su un impianto che affonda le sue radici negli anni ’70.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piscina delle Bagnese: 600mila euro per il nuovo volto dell’impianto Notizie correlate Leggi anche: Restyling piscina delle Bagnese. Intervento da 600mila euro: "Così la restituiremo ai cittadini" Piscina comunale, affidata la gestione dell'impianto: c'è la data dell'inaugurazioneSarà firmata oggi, con un atto aperto al pubblico e alla stampa, al comune di Cava de' Tirreni alle ore 17. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Restyling piscina delle Bagnese. Intervento da 600mila euro: Così la restituiremo ai cittadini; Restyling piscina delle Bagnese Intervento da 600mila euro | Così la restituiremo ai cittadini.