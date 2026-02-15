Saviano attacca la Serie A | Campionato falsato finché certe dinamiche restano intoccabili

Roberto Saviano critica duramente la Serie A, affermando che il campionato è falsato a causa di alcune dinamiche che rimangono invisibili e intoccabili. La sua accusa nasce dopo aver analizzato le recenti partite, dove ha notato comportamenti sospetti e decisioni discutibili che favoriscono alcune squadre. Saviano sostiene che senza un intervento deciso, queste situazioni continueranno a influenzare i risultati e la credibilità del calcio italiano.

"> Roberto Saviano torna a far discutere e lo fa con parole durissime nei confronti del sistema calcio italiano. In una serie di interventi pubblici, lo scrittore si scaglia contro la Serie A parlando apertamente di un campionato “falsato” e di dinamiche che, a suo dire, minerebbero la credibilità dell’intero movimento. «Finché quest’uomo (Marotta) avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati», afferma Saviano in uno dei passaggi più forti. Un’accusa che non risparmia l’attuale governance e che chiama in causa equilibri e poteri interni al sistema. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Saviano attacca la Serie A: «Campionato falsato, finché certe dinamiche restano intoccabili» Errore tecnico, gara da ripetere: campionato italiano falsato Un errore tecnico ha costretto gli organizzatori a stoppare una partita di campionato italiano. Oro d’Italia: ecco perché i lingotti di Bankitalia restano intoccabili L’oro di Bankitalia rappresenta una risorsa strategica e simbolo di stabilità economica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Saviano attacca la Serie A: «Campionato falsato, finché certe dinamiche restano intoccabili»Roberto Saviano torna a far discutere e lo fa con parole durissime nei confronti del sistema calcio italiano. In una serie di interventi pubblici, lo scrittore si scaglia contro la Serie A parlando ... napolipiu.com Saviano, la separazione delle carriere non indebolisce la lotta alla mafia. Lo dice il Generale Giuseppe Governale, ex capo della DIA: i poteri del PM sulle indagini restano identici, non si “spengono” le inchieste e non si riducono gli strumenti antimafia. Qui si facebook