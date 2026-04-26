Pirateria informatica l’Italia estraderà un cittadino cinese ricercato dagli Stati Uniti

Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di estradare un cittadino cinese, ricercato dagli Stati Uniti per pirateria informatica. La decisione è stata comunicata domenica da fonti vicine alla vicenda, senza ulteriori dettagli sulla procedura o sulle tempistiche. La persona interessata si trova attualmente in Italia e l’estradizione è stata richiesta nell’ambito di un procedimento legale internazionale.

Il governo italiano ha deciso di estradare un cittadino cinese ricercato dagli Stati Uniti per pirateria informatica, secondo quanto riferito domenica da fonti vicine alla vicenda. La premier Giorgia Meloni ha preso la decisione dopo che un tribunale italiano ha stabilito questo mese che Xu Zewei poteva essere estradato, hanno affermato le fonti a Bloomberg, che hanno chiesto di rimanere anonime. Il Dipartimento di Giustizia statunitense aveva ricercato Xu con l’accusa di furto di dati scientifici sul Covid e di pirateria informatica, sostenendo che avesse agito su ordine del governo cinese. È stato arrestato in Italia nel 2025 su richiesta di Washington.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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